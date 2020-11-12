СКР возбудил уголовное дело против бывшего куратора информатизации здравоохранения Владимирской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего директора ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Владимирской области Ивана Сметанина. Его обвиняют в присвоении в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего директора ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Владимирской области Ивана Сметанина. Его обвиняют в присвоении в особо крупном размере.
По версии следствия, Иван Сметанин в начале 2020 года запланировал приобретение серверов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Чиновник внес в техническое задание характеристики конкретных моделей и установил заведомо завышенную начальную (максимальную) цену государственного контракта. Следователи считают, что Сметанин с самого начала собирался похитить бюджетные деньги, выделенные на региональный проект по созданию единой информационной системы для областного здравоохранения, сообщает РБК.
В июне 2020 года МИАЦ заключил госконтракт на поставку оборудования на 121 млн рублей. Следствие считает, что максимальная стоимость такого оборудования составляет 40 млн рублей.
Ущерб от действий Ивана Сметанина Следственный комитет оценил в 80 млн рублей.
Региональное издание «Про Владимир» сообщает, что контракт на поставку серверов был заключен с ООО «Системный софт» на сумму 121,8 млн рублей. Эта фирма в текущем году получила подряды от государственных организаций на 1,6 млрд рублей.