В Вологде полиция задержала сотрудников «Альянса врачей», которые привезли СИЗ сотрудникам роддома
В Вологде сотрудники полиции задержали двух сотрудников профсоюза «Альянс врачей», которые вместе с коллегами и главой организации Анастасией Васильевой привезли в местный роддом средства защиты от коронавируса для медиков
В Вологде сотрудники полиции задержали двух сотрудников профсоюза «Альянс врачей», которые вместе с коллегами и главой организации Анастасией Васильевой привезли в местный роддом средства защиты от коронавируса для медиков. При этом руководство роддома обвинило представителей «Альянса врачей» в захвате медучреждения.
Анастасия Васильева рассказала «МБХ медиа», что полицейские задержали оператора и менеджера профсоюза Тамерлана Гурмаева и Екатерину Мартышеву. Затем силовики задержали и Васильеву, составив на нее протокол о переходе дороги в неположенном месте.
В отношении задержанных Гурмаева и Мартышевой составили протоколы о нарушении «режима самоизоляции».
По словам Анастасии Васильевой, у сотрудников вологодского роддома нет респираторов и защитных костюмов, а только маски. «Альянс врачей» привез медикам средства защиты, однако главврач начала кричать, что они находятся в учреждении незаконно.
Кроме того, руководство роддома сообщило, что бывшая сотрудница роддома со своими единомышленниками якобы «захватила» лабораторию. По версии руководства, эту сотрудницу уволили за сокрытие данных по пациентам с коронавирусом.
Уволенной сотрудницей вологодского роддома оказалась председатель местного профсоюза. Работы ее лишили после жалоб на плохие условия работы, в частности, на осыпающуюся штукатурку и отсутствие вытяжки. Ее коллеги также жаловались на отсутствие президентских выплат за работу с коронавирусными пациентами.