Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал россиянам «тяжелый» 2021 год
Столичный градоначальник заявил, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий 2021 год будет «тяжелом». При этом он отметил, что в конце следующего года удастся выйти на «приличные параметры и нормальную экономику», как страны, так и Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал россиянам «тяжелый год». Соответствующее заявление градоначальник сделал на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Столичный градоначальник заявил, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий 2021 год будет «тяжелом». При этом он отметил, что в конце следующего года удастся выйти на «приличные параметры и нормальную экономику», как страны, так и Москвы.
«Если посмотреть на отдельные сектора, снижение огромное, от 10 до 60 процентов. Но в целом, экономика балансирует. Это дает некий залог, что, когда ситуация улучшится, она быстро начнет восстанавливаться», - заверил Сергей Собянин, слова которого приводит РИА Новости.