11 ноября 2020, 17:15
Российские власти выделили Сирии миллиард долларов на послевоенное восстановление
Российские власти выделили более миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии, а также «другие гуманитарные цели». Об этом сообщил глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев
Российские власти выделили более миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии, а также «другие гуманитарные цели». Об этом сообщил глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
Чиновник пояснил, что деньги Сирии выделили на восстановление промышленности, электросетей, объектов религиозного культа и т.д., которые были разрушены во время войны.
Российские власти в рамках оказания гуманитарной помощи сирийскому народу также займутся реализацией и финансированием проектов в области образования и здравоохранения.