Нижегородскому журналисту назначили штраф в 300 тысяч рублей за метафору о коронавирусе
По данным Центра защиты прав СМИ, Александр Пичугин признан виновным в «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»
Нижегородский суд приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей за саркастический пост о коронавирусной инфекции.
По данным Центра защиты прав СМИ, Александр Пичугин признан виновным в «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»
Адвокат журналиста Тумас Мисакян заявил, что суд неправильно оценил текст Александра Пичугина, поскольку усмотрел в нем ложные утверждения о фактах. При этом в результатах назначенной судом экспертизы говорится, что текст Пичугина представляет собой̆ «развернутое оценочное суждение и развернутую метафору».
«Мы считаем этот приговор незаконным, необоснованным, и, безусловно, будем его обжаловать, добиваясь полного оправдания журналиста», - заявил адвокат, слова которого приводит Znak.com.
В тексте Пичугина говорилось, что в России проходит «спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью». Позже журналист уточнил, что имел в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на введение ограничительных мер.