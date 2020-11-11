Росреестр рассекретил сведения о недвижимости сыновей экс-генпрокурора Юрия Чайки
Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего Генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее владельцами их шикарной недвижимости, перечисленной в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, значились некие ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего Генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее владельцами их шикарной недвижимости, перечисленной в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, значились некие ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.
«Открытые медиа» изучили выписки Росреестра на семь объектов недвижимости недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Московской области и выяснили, что их владельцами значатся Игорь Чайка и Артем Чайка. Причем эти изменения были внесены лишь недавно. С 2016 года Росреестр скрывал настоящие имена владельцев этой недвижимости.
Напомним, в конце 2015 года ФБК Алексея Навального опубликовал резонансное расследование о семье тогдашнего генпрокурора России Юрия Чайки. В этом расследовании подробно рассказывалось о бизнесе сыновей высокопоставленного силовика Артема и Игоря Чайки, а также об их недвижимости.
После выхода расследования борцы с коррупцией выяснили, что Росреестр зашифровал имена сыновей Юрия Чайки. Так, в поле «правообладатель» вместо Артема Чайки был указан шифр «ЛСДУ3», а вместо Игоря Чайки - «ЙФЯУ9». Позже сотрудники Росреестра заменили набор букв в графе «правообладатель» на «физическое лицо» и «Российская Федерация».
Примечательно, что тогда российское законодательство не предусматривало удаление или сокрытие сведений о собственниках недвижимости. Все соответствующие манипуляции с записями в ЕГРН проводились в ручном режиме.
В расследовании ФБК сообщалось, что младшему сыну экс-генпрокурора Игорю Чайке принадлежат два таунхауса и земля в Горках-8, а также участок площадью 60 соток в Успенском. Старший сын Артем Чайка имеет в Успенском огромный дом площадью 1950 кв.м. и участок площадью 43 сотки. Также братья Чайки владеют различными хозяйственными строениями, которые до недавнего времени были засекречены в базе Росреестра.
Имена сыновей бывшего генпрокурора снова появились в базе Росреестра в связи с тем, что их отец покинул занимаемую должность и перестал быть «особо охраняемой персоной».