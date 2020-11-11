В столице Армении проходит массовый митинг против мирного соглашения по Нагорному Карабаху
Акцию протеста поддержали 17 оппозиционный партий. Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тысячи людей на площади скандируют: «Никол - предатель, уходи!»
В Ереване на площади Свободы проходит массовый митинг оппозиции и ее сторонников с требованием расторгнуть мирное соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.
Акцию протеста поддержали 17 оппозиционный партий. Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тысячи людей на площади скандируют: «Никол - предатель, уходи!», сообщает «Дождь».
Сотрудники правоохранительных органов и спецназ задержали более 100 участников протестной акции. Силовики выставляют кордоны, вытаскивая за оцепление отдельных наиболее активных митингующих.
Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и другие члены этой партии, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».
Полиция объяснила задержание участников митинга запретом на проведение массовых собраний в условиях действующего в стране режима военного положения.