Центр «Вектор» подал заявку на патент лекарства против COVID-19 на основе «березового гриба»
Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на патент «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2» на основе водного экстракта чаги («березового гриба», растущего на деревьях)
Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на патент «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2» на основе водного экстракта чаги («березового гриба», растущего на деревьях).
В Роспотребнадзоре сообщили, что в заявке на патент прописано несколько способов приготовления концентрата чаги для подавления коронавирусной инфекции, включая способы домашнего приготовления препарата.
Представитель «Вектора» Тамара Теплякова сообщила, что водный экстракт аптечной чаги показал высокую ингибирующую активность против коронавирусной инфекции. Теплякова также рассказала, что она сама и ее коллеги лечились «березовым грибом» от COVID-19.
Также экстракт чаги показал свою эффективность при лечении ВИЧ, герпеса и оспы.
Ранее стало известно, в Якутии тестируют лекарство против коронавирусной инфекции, созданное на основе коры березы и ягеля.