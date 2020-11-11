Госдума приняла законопроект о повышении ставки НДФЛ для богатых
Депутаты Госдумы 11 ноября приняли в окончательном чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) до 15% для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год
Депутаты Госдумы 11 ноября приняли в окончательном чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) до 15% для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
Перед третьим чтением в документ были внесены правительственные поправки. В первоначальном варианте проект закона предусматривал сохранение ставки НДФЛ в размере 13% в случае превышения планки по доходам в 5 млн рублей в год только для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения, сообщает «Интерфакс».
В документе также говорится, что гражданин освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года, а также от уплаты пеней в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.
Напомним, что власти пообещали направлять средства, собранные за счет повышения ставки НДФЛ, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.