В Петербурге ввели новые антикоронавирусные ограничения
По решению губернатора Александра Беглова, с 14 ноября по 15 января в северной столице запретят мероприятия с участием более 50 человек, приостановят работу кружков и секций, а также ограничат заполняемость залов в театрах и кино до 50%
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Власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.
По решению губернатора Александра Беглова, с 14 ноября по 15 января в северной столице запретят мероприятия с участием более 50 человек, приостановят работу кружков и секций, а также ограничат заполняемость залов в театрах и кино до 50%. Отметим, что в Москве заполняемость залов в театрах сократили до 25%.
Работающие жители Петербурга старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны быть переведены на удаленную работу с 16 ноября. Они также должны соблюдать режим самоизоляция, а доставлять им продукты будут волонтеры.
Отметим, что по данным на утро 11 ноября в Петербурге выявили 1 574 новых случаев заражения коронавирусом.