11 ноября 2020, 13:30
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие недели
В России в течение ближайших недель начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Напомним, что разработанная этим центром вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой
В России в течение ближайших недель начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Напомним, что разработанная этим центром вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой.
Гинцбург в беседе с «Интерфаксом» отметил, что вакцинация позволит переломить ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
В свою очередь разработчики вакцины «Спутник V» сообщили, что в ходе третьего этапа исследования препарата он показал свою эффективность на 92%. Кроме того, в ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных побочных эффектов.
Третью фазу испытаний сейчас также проходит вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора.