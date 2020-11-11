11 ноября 2020, 13:13
Новым главой Федеральной антимонопольной службы станет вице-губернатор Петербурга
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России после ухода Игоря Артемьева может возгласить вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Чиновник курирует в Смольном тарифы и энергетику
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России после ухода Игоря Артемьева может возгласить вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Чиновник курирует в Смольном тарифы и энергетику.
В администрации северной столицы сообщили порталу Znak.com, что 10 ноября максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора.
Временно обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования исполняет вице-губернатор Максим Соколов.
Напомним, ранее стало известно о переходе Игоря Артемьева, который возглавлял ФАС в течение 16 лет, на другую «статусную» должность. «Ведомости» сообщают, что Артемьев станет помощником главы правительства Михаила Мишустина.