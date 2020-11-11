11 ноября 2020, 12:58
Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. В своем Instagram глава региона написал, что пока чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать, но в дистанционном режиме
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом.
В своем Instagram глава региона написал, что пока чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать, но в дистанционном режиме.
«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу», - сообщил чиновник.
По данным на утро 11 ноября, в Камчатском крае выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 6 420 человек, из которых 70 человек скончались.