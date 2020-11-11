В России из-за коронавируса могут продлить новогодние каникулы до 24 января
В частности, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова предложила регионам в качестве одного из вариантов продлить новогодние и рождественские каникулы до двух недель, если это необходимо
Руководителям российских регионов предоставили право самостоятельно решать вопрос о введении режима нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В частности, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова предложила регионам в качестве одного из вариантов продлить новогодние и рождественские каникулы до двух недель, если это необходимо. Парламентарий отметил, что ситуация с распространением COVID-19 во всех регионах разная.
«В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», - заявила депутат, слова которой приводит РИА Новости.
Накануне члены партии «Коммунисты России» из-за пандемии коронавируса предложили правительству продлить выходные по случаю Нового года на две недели - до 24 января.
Напомним, что в Москве и Московской области власти уже отменили традиционные новогодние гуляния с целью снижения темпов распространения нового вируса.