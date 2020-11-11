11 ноября 2020, 11:44
В России за прошедшие сутки выявили менее 20 тысяч новых заражений коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 19 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем регистрировалось в последние несколько дней. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 836 960 человек
Фото: Бийский рабочий
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 19 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем регистрировалось в последние несколько дней. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 836 960 человек.
По данным оперативного «антикоронавирусного» штаба, за сутки от осложнений скончались 432 пациента с COVID-19. Всего умерли уже 31 593 человека.
В Москве за сутки выявили 4 477 новых случаев заражения, в Московской области – 701, в Петербурге – 1 574, в Нижегородской области – 414, в Свердловской области – 306, в Ростовской области - 308, в Красноярском крае – 327, в Воронежской области – 308, в Архангельской области – 338.