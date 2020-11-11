11 ноября 2020, 10:59
Россияне поставили рекорд по объему ипотечных займов
По данным «Дом.РФ» и Frank RG, это больше, чем было выдано в качестве ипотечных кредитов в 2018 году, который считался рекордным. В 2018 году россияне взяли 2,85 трлн рублей на квартиры и дома
Российские граждане поставили рекорд по ипотечным кредитам. В текущем году они взяли у банков 3,25 трлн рублей на покупку недвижимости.
По данным «Дом.РФ» и Frank RG, это больше, чем было выдано в качестве ипотечных кредитов в 2018 году, который считался рекордным. В 2018 году россияне взяли 3,01 трлн рублей на квартиры и дома. В 2019 году общий объем заемных средств составил 2,85 трлн рублей.
Согласно прогнозу «Дом.РФ», до конца текущего года банки могут выдать более 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей, сообщает РБК.
В свою очередь Росреестр зарегистрировал 107,8 тысячи сделок по программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой не более 6,5% и 16,4 тысячи сделок по программе сельской ипотеки.