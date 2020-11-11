В Якутии проводят испытания лекарства против коронавируса из ягеля и коры березы
В Якутии начался второй этап клинических испытаний препарата «Бетукладин» из коры березы и ягеля (мох) для лечения коронавирусной инфекции, а также реабилитации «тяжелых» ковидных пациентов
В Якутии начался второй этап клинических испытаний препарата «Бетукладин» из коры березы и ягеля (мох) для лечения коронавирусной инфекции, а также реабилитации «тяжелых» ковидных пациентов.
Главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц рассказал агентству ТАСС, что якутские медики получили около 6,4 тысяч доз этого лекарства для проведения испытания.
Кершенгольц сообщил, что данный препарат уже давали медикам из «красной зоны» и пациентам в республиканской больнице № 2. В итоге из 33 медработников, принимавших «Бетукладин», коронавирусом заболел только один человек и перенес болезнь в легкой форме. В контрольной группе, не принимавшей препарат, заразились более 10%.
Создатели препарата против коронавируса из ягеля и коры березы заявляют, что это лекарство обладает иммуномодулирующим действием и при этом «ингибирует аутоиммунные процессы», препятствуя возникновению острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую приводит к смерти.