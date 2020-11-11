В Вологде уволенная сотрудница женской консультации захватила лабораторию в этом медучреждении
Местные журналисты сообщают, что во главе группы стоит бывшая сотрудница медучреждения, которая была уволена за сокрытие данных по пациентам с коронавирусом. Из-за ее действий медицинские работники не могли получить президентские надбавки
В Вологде группа из пяти человек во главе с бывшей сотрудницей женской консультации утром в среду захватила помещение медицинского учреждения.
Как сообщает ИА «Ранпресс», инцидент произошел рано утром, когда женская консультация уже вела прием пациенток. Группа захватчиков проникла в здание через запасной выход и захватила помещение.
Местные журналисты сообщают, что во главе группы стоит бывшая сотрудница медучреждения, которая была уволена за сокрытие данных по пациентам с коронавирусом. Из-за ее действий медицинские работники не могли получить президентские надбавки за работу с ковидными пациентами.
Захватчики заперлись внутри помещения лаборатории на четвертом этаже здания. На место прибыли сотрудники полиции. Другие подробности происшествия в вологодской женской консультации пока не сообщаются.