Apple представила новое поколение ноутбуков на собственном чипе M1
Американская компания Apple представила новую линейку компьютеров и ноутбуков на собственном чипе M1. Данные устройства будут работать на операционной системе macOS Big Sur, презентация которой состоялась в начале 2020 года
Американская компания Apple представила новую линейку компьютеров и ноутбуков на собственном чипе M1. Данные устройства будут работать на операционной системе macOS Big Sur, презентация которой состоялась в начале 2020 года.
Разработанный Apple чип M1 заменил процессор Intel. Он объединяет в себе оперативную память, 8-ядерный процессор и видеокарту.
Новый ноутбук MacBook Air будет в 3,5 раза быстрее своих предшественников, а батарея позволит устройству работать 15 часов при выходе в интернет и 18 часов при проигрывании видео. Помимо этого, в Apple обещают, что MacBook Air будет полностью бесшумным.
Macbook Pro с диагональю экрана в 13 дюймов будет работать в 3 раза быстрее, чем предыдущее поколение. Батарея выдержит 17 часов работы в интернете без подзарядки и 20 часов – в режиме проигрывания видео.
Apple также представила новое поколение своих компьютеров Mac Mini.
В России цена на Macbook Air (13'') начинается от 99 990 рублей, цена на Macbook Pro (13'') - от 129 990 рублей, а минимальная стоимость Mac Mini составляет 74 990 рублей.