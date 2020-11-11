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Общество
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Санкт-Петербург
11 ноября 2020, 08:00

В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики подали в суд на чиновников из-за отказа в компенсации

В Санкт-Петербурге девять работников станции «скорой помощи», которые а работе заразились коронавирусом, подали иск к комитету по социальной политике. Поводом для обращения в суд стал отказ чиновников выплатить медикам обещанные компенсации в случае заражения COVID-19

В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики подали в суд на чиновников из-за отказа в компенсации

В Санкт-Петербурге девять работников станции «скорой помощи», которые а работе заразились коронавирусом, подали иск к комитету по социальной политике. Поводом для обращения в суд стал отказ чиновников выплатить медикам обещанные компенсации в случае заражения COVID-19.

Истцы заявили, что в июле городской комитет по соцполитике отказал им в выплатах. Чиновники аргументировали свой отказ тем, что медработники якобы заразились коронавирусом «при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам». Медики опровергли заявления чиновников и потребовали выплатить им причитающиеся деньги.

Напомним, что власти Санкт-Петербурга пообещали выплачивать по миллиону рублей родственникам погибших от коронавируса медиков, 500 тысяч рублей - медработникам, которые из-за заражения на работе получили инвалидность, и 300 тысяч рублей – заразившимся коронавирусом медикам.

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