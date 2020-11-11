Президент Франции после двух терактов предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести реформу Шенгенской зоны в рамках борьбы с терроризмом. С таким предложением он выступил после терактов в парижском пригороде и Ницце
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести реформу Шенгенской зоны в рамках борьбы с терроризмом. С таким предложением он выступил после терактов в парижском пригороде и Ницце.
Французский лидер заявил, что реформировать Шенген – это значит «остаться свободными, но в безопасности».
Эммануэль Макрон считает необходимым разработать общие базы данных ЕС, организовать обмен информацией между странами союза, укрепить внутреннюю систему безопасности и закончить внедрение системы регистрации имени пассажира (PNR).
Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни Абдулах Анзаров обезглавил школьного учителя Самуэля Пати после того, как тот в качестве примера свободы слова показал своим ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
После похорон учителя Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и заявил, что Франция не откажется от свободы слова. А 29 октября вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах Акбар!» убил трех прихожан в базилике Нотр-Дам-де-Нис в Ницце.