Правительство подготовило новый законопроект об ужесточении контроля над НКО
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы новый законопроект о некоммерческих организациях (НКО), который в значительной степени расширяет понятие «иностранное финансирование»
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы новый законопроект о некоммерческих организациях (НКО), который в значительной степени расширяет понятие «иностранное финансирование».
Авторы законопроекта предлагают считать «иностранным финансирование» случаи, когда «бенефициарными владельцами» некоммерческой организации являются иностранные граждане или лица без гражданства.
Юрист «Команды 29» Максим Оленичев считает, что новый законопроект направлен на «изгнание иностранцев и людей без гражданства из работы НКО в России». В случае принятия документа, российские власти будут контролировать содержательную часть всех НКО.
Некоммерческую организацию могут признать «иностранным агентом», если среди ее членов, учредителей или руководителей будет хотя бы один иностранный гражданин. После включения в список «инагентов» организация обязана будет согласовывать с властями все свои программы. В противном случае проведение этих программ будет считаться незаконным.
Кроме того, правительственный законопроект предлагает проводить проверки в тех случаях, когда в государственный орган поступит сообщение от других госорганов, организаций или любых лиц о том, что НКО принимает участие или сотрудничает с «нежелательной организацией».
Максим Оленичев добавил, что данный законопроект усугубляет положение НКО в России и является очередным витком давления российских властей на независимое гражданское общество в России.