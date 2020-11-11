11 ноября 2020, 04:16
Власти Московской области отменили новогодние гуляния из-за коронавируса
Глава региона заявил, что в этом году на Новый год и Рождество не планируется проведение массовых мероприятий. Праздник Андрей Воробьев предложил отмечать праздник «тихо, по-семейному, как это и положено на Руси»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным отменил новогодние гуляния из-за коронавируса.
Глава региона заявил, что в этом году на Новый год и Рождество не планируется проведение массовых мероприятий. Праздник Андрей Воробьев предложил отмечать праздник «тихо, по-семейному, как это и положено на Руси».
Ранее стало известно об отмене в Москве ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество». В прошлом году в столице функционировали около порядка 40 различных праздничных площадок.