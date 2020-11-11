СКР возбудил уголовное дело по факту закупки для МВД китайских шлемов вместо российских
Согласно материалам следствия, руководители «НПО Спецматериалов» ввели в заблуждение представителей МВД России, показав им опытный образец защитного шлема
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и халатности из-за закупки для нужд МВД 40 тысяч китайских шлемов на 48 млн рублей.
Согласно материалам следствия, руководители «НПО Спецматериалов» ввели в заблуждение представителей МВД России, показав им опытный образец защитного шлема. К изделию прилагалась собственная техническая документация – подрядчики утверждали, что это их собственная разработка.
После проведения испытания, руководство МВД закупило для ряда подразделений 40 тысяч шлемов по цене 1,2 тысячи рублей за штуку.
Только спустя некоторое время криминалисты МВД и ФСБ провели собственную экспертизу шлемов и обнаружили, что подрядчик поставил китайские шлемы модели FBK-208 вместо отечественных шлемов «Колпак-1» модели «К-1СБ».