Гендиректор Большого театра предложил закрыть учреждение из-за указа мэра Москвы
Гендиректор Большого театра Владимир Урин предложил закрыть театр на время пандемии коронавируса. Таким образом он отреагировал на решение властей Москвы сократить наполняемость зрительных залов до 25% в связи с ростом заболеваемости
Гендиректор Большого театра Владимир Урин предложил закрыть театр на время пандемии коронавируса. Таким образом он отреагировал на решение властей Москвы сократить наполняемость зрительных залов до 25% в связи с ростом заболеваемости.
«Если ситуация с эпидемией такова, что требуются такие ограничение, тогда было бы честнее закрыть», - заявил Владимир Урин, слова которого приводит РБК.
Директор ГАБТ отметил, что из-за требования столичной мэрии уменьшить лимит заполняемости зала с 50% до 25% возникает проблема уже проданных билетов на спектакли. Кроме того, Урин поинтересовался у властей, каким образом «сортировать людей». «Кого пускать, а кого не пускать в театр - мы не понимаем. У нас нет юридического основания людей в театр не пускать - у них куплены билеты», - заявил директор ГАБТ.
Еще одна проблема – это сокращение доходов от постановок. При заполняемости зала на 25% театр все равно должен нести 100%-е расходы на проведение спектаклей и выплачивать гонорары.