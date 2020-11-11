11 ноября 2020, 02:06
Авиакомпания S7 объявила о возобновлении рейсов в Италию, Испанию и Францию
Авиакомпания S7 объявила, что с 13 ноября начнет выполнять чартерные рейсы в европейские страны. Перевозчик сообщил, что будет летать в Париж, Ниццу, Верону, Аликанте и Барселону
Авиакомпания S7 объявила, что с 13 ноября начнет выполнять чартерные рейсы в европейские страны. Перевозчик сообщил, что будет летать в Париж, Ниццу, Верону, Аликанте и Барселону.
Отметим, что российские власти пока не возобновляли авиасообщение с Францией, Испанией и Италией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
В S7 в свою очередь предупредили пассажиров, что на рейсы в Европу допустят только граждан стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также россиян с видом на жительство в этих странах.