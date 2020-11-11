Российская полиция выделила 77 млн рублей на покупку оборудования для взлома смартфонов
Министерство внутренних дел России за 10 месяцев текущего года разместило на портале госзакупок 44 тендера на поставку средств для взлома смартфонов. Общая стоимость контрактов составила 77,3 млн рублей
Министерство внутренних дел России за 10 месяцев текущего года разместило на портале госзакупок 44 тендера на поставку средств для взлома смартфонов. Общая стоимость контрактов составила 77,3 млн рублей.
По данным «МБХ медиа», аукционы МВД разделены по типу продукции на три категории. Больше всего (59,1 млн рублей) полиция выделила на закупку аппаратно-программных комплексов (АПК) для «съема, исследования и анализа данных из мобильных устройств».
Такие устройства могут взламывать и извлекать информацию, включая скрытые и удаленные данные, из мобильных устройств на операционных системах Apple iOS, Android, BlackBerry, Symbian, WindowsMobile и WindowsPhone. Стоимость такого АПК составляет 1,5 млн рублей.
В тендерной документации указано, что оборудование для взлома смартфонов должно быть иностранного, а не отечественного производства.
Еще 15 млн рублей МВД потратит на ПО «Мобильный криминалист» от российского производителя «Оксиджен Софтвер». Данное программное обеспечение дает возможность загружать и анализировать биллинги, получаемые от операторов сотовой связи, а также извлекать файлы, данные об устройстве, учетные записи и пароли.
В 3,2 млн рублей российской полиции обойдется поставка программно-аппаратных комплексов UFED, производством которых занимается израильская компания Cellebrite. При условии физического доступа это оборудование позволяет взламывать устройства на Android и iOS, а также получать доступ к переписке в мессенджере Telegram.