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Политика
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11 ноября 2020, 01:11

В Госдуме коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились 117 депутатов

В Государственной думе РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 117 депутатов. Некоторые парламентарии уже полностью излечились от новой болезни. Один депутат скончался – это представитель КПРФ Ваха Агаев

В Госдуме коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились 117 депутатов

В Государственной думе РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 117 депутатов. Некоторые парламентарии уже полностью излечились от новой болезни. Один депутат скончался – это представитель КПРФ Ваха Агаев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил агентству ТАСС, что в настоящее время от COVID-19 лечатся 38 депутатов. Пик по заболеваемости в нижней палате парламента пришелся на прошлую неделю, когда заболели 42 народных избранника.

В связи с пандемией депутатов и сотрудников аппарата Госдумы частично перевели на удаленный режим, а заседания проходят в режиме видеоконференций.

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