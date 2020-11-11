11 ноября 2020, 01:11
В Госдуме коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились 117 депутатов
В Государственной думе РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 117 депутатов. Некоторые парламентарии уже полностью излечились от новой болезни. Один депутат скончался – это представитель КПРФ Ваха Агаев
В Государственной думе РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 117 депутатов. Некоторые парламентарии уже полностью излечились от новой болезни. Один депутат скончался – это представитель КПРФ Ваха Агаев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил агентству ТАСС, что в настоящее время от COVID-19 лечатся 38 депутатов. Пик по заболеваемости в нижней палате парламента пришелся на прошлую неделю, когда заболели 42 народных избранника.
В связи с пандемией депутатов и сотрудников аппарата Госдумы частично перевели на удаленный режим, а заседания проходят в режиме видеоконференций.