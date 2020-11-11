Оппозиционер Илья Яшин отсудил у Евгения Пригожина 100 тысяч рублей
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей у РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей у РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.
В своем Facebook Илья Яшин сообщил, что поводом для обращения в суд стала публикация РИА ФАН, в которой оппозиционера обвинили в коррупции. В статье говорилось, что Яшин якобы присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие - районный праздник.
«Они [пригожинские СМИ] так часто делают: про депутата Максима Резника писали, что он наркоман, про Юлю Навальную, что она агент спецслужб. В оппозиции не очень принято судиться с ними, но мы приняли решение пойти в суд», - сообщил Илья Яшин порталу Znak.com.
Судебное разбирательство затянулось на год, но в итоге суд признал опубликованную информацию недостоверной, обязав РИА ФАН написать опровержение и выплатить мундепу компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
«Будете смеяться, но теперь Пригожин должен мне денег», - отметил Яшин.