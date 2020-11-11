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Общество
«Мы сидим, а денежки идут»
11 ноября 2020, 00:39

Оппозиционер Илья Яшин отсудил у Евгения Пригожина 100 тысяч рублей

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей у РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб

Оппозиционер Илья Яшин отсудил у Евгения Пригожина 100 тысяч рублей
Фото: abnews.ru

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей у РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

В своем Facebook Илья Яшин сообщил, что поводом для обращения в суд стала публикация РИА ФАН, в которой оппозиционера обвинили в коррупции. В статье говорилось, что Яшин якобы присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие - районный праздник.

«Они [пригожинские СМИ] так часто делают: про депутата Максима Резника писали, что он наркоман, про Юлю Навальную, что она агент спецслужб. В оппозиции не очень принято судиться с ними, но мы приняли решение пойти в суд», - сообщил Илья Яшин порталу Znak.com.

Судебное разбирательство затянулось на год, но в итоге суд признал опубликованную информацию недостоверной, обязав РИА ФАН написать опровержение и выплатить мундепу компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

«Будете смеяться, но теперь Пригожин должен мне денег», - отметил Яшин.

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