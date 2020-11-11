В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки «Спутник V»
Трое медицинских работников, которые сделали прививку отечественной вакциной заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога
В Алтайском крае трое медицинских работников, которые сделали прививку отечественной вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога края Ирину Переладову.
Эпидемиолог заявила, что «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде».
Ирина Переладова сообщила, что за сутки до первой прививки (всего нужно сделать две прививки) все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса COVID-19 в крови, а результаты этих тестов были отрицательными.
Заразившиеся после прививки медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, то им сделают вторую прививку.
Всего в Алтайском крае прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи, сделали 42 медработника. Напомним, что данный препарат сейчас проходит третью фазу испытаний.