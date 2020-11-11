Меню
Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
11 ноября 2020, 00:05

В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки «Спутник V»

Трое медицинских работников, которые сделали прививку отечественной вакциной заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога

В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки «Спутник V»

В Алтайском крае трое медицинских работников, которые сделали прививку отечественной вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога края Ирину Переладову.

Эпидемиолог заявила, что «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде».

Ирина Переладова сообщила, что за сутки до первой прививки (всего нужно сделать две прививки) все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса COVID-19 в крови, а результаты этих тестов были отрицательными.

Заразившиеся после прививки медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, то им сделают вторую прививку.

Всего в Алтайском крае прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи, сделали 42 медработника. Напомним, что данный препарат сейчас проходит третью фазу испытаний.

Материалы по теме
В Ростове уволили врача, сообщившего о гибели пациентов из-за нехватки кислорода
«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
В России за сутки коронавирус выявили у 20 977 человек
Сейчас на главной
Российским мусульманам запретили вступать в брак с иноверцами
религия
Российским мусульманам запретили вступать в брак с иноверцами
Духовное управление мусульман России запретило исповедующим ислам заключать браки с иноверцами. Об этом говорится в богословском заключении, которое было утверждено 10 ноября 2020 года
Новый год отменяется
Новый год
Новый год отменяется
Московские власти в этом году решили отказаться от проведения традиционных фестивалей и ярмарок «Путешествие в Рождество». Новогодние народные гуляния отменили из-за высокой заболеваемости коронавируса
Власти Москвы ввели новые антикоронавирусные ограничения до 15 января
карантин
Власти Москвы ввели новые антикоронавирусные ограничения до 15 января
Власти Москвы усилили ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение было принято в связи с тем, что столичная система здравоохранения сейчас работает на пределе своих возможностей
Авторская колонка
Как 56-летний Шестун толпу тюремщиков избил
5 ноября судья Юферова в судебном заседании в г.Подольск зачитала рапорт из СИЗО о применении силы к Александру Шестуну, в ходе которой он ударил тюремщика Романа Севастьянова ногой в плечо во время заталкивания в автозак четырьмя сотрудниками ФСИН, с заламыванием рук и ног заключенному
Шестун Александр
«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
словари
«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
«Локдауном» называют введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам
Авторская колонка
Для кого законы не писаны
В сентябре был в Москве в старообрядческой Рогожской слободе. И зашёл в кафедральный Покровский собор. Ко мне подошёл следивший там за порядком дежурный и попросил снять маску. Мол, неприлично в божьем храме стоять в наморднике
Авдерин Валерий
В республике Крым открылось первое иностранное консульство
Крым
В республике Крым открылось первое иностранное консульство
Вице-премьер правительства Украины Алексей Резников предложил ввести «жесткие санкции» против Никарагуа в связи с открытием своего консульства на «оккупированной территории»
Общество
В оренбургской колонии скончался журналист Александр Толмачев, писавший о коррупции во власти
В Оренбургской исправительной колонии №9 скончался ростовский журналист и правозащитник Александр Толмачев. Через месяц он должен был выйти на свободу
Аналитики зафиксировали рекордно низкий уровень оптимизма у бизнеса
бизнес и власть
Аналитики зафиксировали рекордно низкий уровень оптимизма у бизнеса
Большинство опрошенных производителей и поставщиков признались, что из-за пандемии коронавируса планируют повысить цены, чтобы компенсировать свои издержки во время действия жестких карантинных ограничений
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемических порогов по ОРВИ в 47 регионах
ОРВИ
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемических порогов по ОРВИ в 47 регионах
По данным ведомства, по состоянию на 20 октября пороги по острым респираторным заболеваниям были превышены в 41 регионе, а по состоянию на 3 ноября - в 47 регионах
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. В Ереване начались беспорядки
нагорный карабах
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. В Ереване начались беспорядки
Армения и Азербайджан в ночь на 10 ноября подписали договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это событие провоцировало массовые беспорядки в Ереване, поскольку многие армяне сочли условия мирного соглашения унизительными
Компания Pfizer заявила о 90%-й эффективности своей вакцины от коронавируса
вакцина от коронавируса
Компания Pfizer заявила о 90%-й эффективности своей вакцины от коронавируса
Американо-немецкая вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ю эффективность во время третьего этапа клинических испытаний препарата
Власти Финляндии могут открыть для россиян границы к Рождеству
туризм
Власти Финляндии могут открыть для россиян границы к Рождеству
Власти Финляндии рассматривают вариант с открытием к Рождеству границ для россиян и граждан других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу
Магадан, Архангельск, Сахалин. Далее - везде
коронавирус
Магадан, Архангельск, Сахалин. Далее - везде
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых на сегодняшний день сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В этих регионах число заболевших растет быстрее, чем в среднем по России
В мире
Власти Азербайджана признали вину в крушении российского Ми-24 и извинились
«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны» азербайджанские военные приняли решение открыть по объекту огонь на поражение
На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24
нагорный карабах
На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх
Зять – есть, что взять
доходы чиновников
Зять – есть, что взять
Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 470 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
ФАС. Игорь Артемьев
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может в скором времени покинуть занимаемую должность. Он руководил ведомством 16 лет. Чиновник перейдет на другую «статусную должность»