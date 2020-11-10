Российским мусульманами запретили вступать в брак с иноверцами
Духовное управление мусульман России запретило исповедующим ислам заключать браки с иноверцами. Об этом говорится в богословском заключении, которое было утверждено 10 ноября 2020 года
Духовное управление мусульман России запретило исповедующим ислам заключать браки с иноверцами. Об этом говорится в богословском заключении, которое было утверждено 10 ноября 2020 года.
В этом документе говорится о недопустимости межконфессиональных браков, кроме «исключительных единичных случаев по решению местных муфтиев». Последние должны будут рассмотреть все обстоятельства конкретных случаев и решить вопрос о возможности брака мусульманина и иноверца.
Духовенство объяснило свой запрет тем, что одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с иноверками сокращает шансы мусульманок найти супруга-единоверца. В итоге последние вынуждены вступать в браки с немусульманами, что канонически запрещено.
В брак с мусульманином может вступить только иноверка, которая готова принять ислам.