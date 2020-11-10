Московские власти из-за пандемии отказались от организации новогодних гуляний
Московские власти в этом году решили отказаться от проведения традиционных фестивалей и ярмарок «Путешествие в Рождество». Новогодние народные гуляния отменили из-за высокой заболеваемости коронавируса
Московские власти в этом году решили отказаться от проведения традиционных фестивалей и ярмарок «Путешествие в Рождество». Новогодние народные гуляния отменили из-за высокой заболеваемости коронавируса.
Официально столичные чиновники пока не объявляли об отмене новогодних базаров и гуляний, однако несколько источников РБК в мэрии подтвердили данную информацию.
Напомним, что каждый год в Москве в середине декабря проводился фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля в городе работали десятки различных площадок. В прошлом году в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн человек.