Депутаты Госдумы утвердили пятерых новых министров федерального правительства
Новым министром транспорта стал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев (274 голоса «за»), главой Минприроды утвержден экс-министр Минвостокразвития Александр Козлов («за» 273 депутата)
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 10 ноября утвердили кандидатуры новых федеральных министров и вице-премьера федерального правительства.
Так, бывший глава Минэнерго Александр Новак был утвержден в должности вице-премьера голосами 327 депутатов. Освободившуюся должность занял гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов («за» проголосовали 329 депутатов).
Новым министром транспорта стал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев (274 голоса «за»), главой Минприроды утвержден экс-министр Минвостокразвития Александр Козлов («за» 273 депутата).
Министром строительства и ЖКХ стал бывший первый замглавы этого ведомства Ирек Файзуллин («за» 328 депутатов), а министерство Дальнего Востока и Арктики возглавит глава Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексей Чикунов («за» 324 депутата).