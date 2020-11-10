Власти Москвы ввели новые антикоронавирусные ограничения до 15 января
Власти Москвы усилили ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение было принято в связи с тем, что столичная система здравоохранения сейчас работает на пределе своих возможностей
Власти Москвы усилили ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение было принято в связи с тем, что столичная система здравоохранения сейчас работает на пределе своих возможностей.
«Помимо роста заболеваемости в столице, в последнее время увеличилась доля положительных тестов на коронавирус — с 5,8 до 7,5 процента. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», - отметил градоначальник.
Согласно указу мэра, все столичные вузы и колледжи должны перейти на онлайн-формат обучения. Транспортные карты студентов будут заблокированы. Учащиеся школ с 6 по 11 класс останутся на дистанционном обучении до 15 января 2021 года. Школьникам также рекомендовано свести к минимуму поездки по городу и соблюдать домашний режим.
Рестораны, бары и кафе могут работать только до 23 часов вечера. При этом заведениям общепита рекомендуется использовать систему чек-ин как посетителей, так и работников.
В театрах, кино и на концертах залы должны быть заполнены максимум на 25%, а не 50%, как сейчас. Проведение культурных, развлекательных и выставочных мероприятий с участием зрителей приостановят, а спортивные мероприятия разрешаются только при согласовании с департаментом спорта и столичным управлением Роспотребнадзора.