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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
10 ноября 2020, 14:42

В Ростове уволили врача, сообщившего о гибели пациентов из-за нехватки кислорода

Врача анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова из ростовской больницы №20, в которой из-за нехватки кислорода погибло несколько пациентов с коронавирусом, уволили с работы

В Ростове уволили врача, сообщившего о гибели пациентов из-за нехватки кислорода

Врача анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова из ростовской больницы №20, в которой из-за нехватки кислорода погибло несколько пациентов с коронавирусом, уволили с работы. Именно он рассказал журналистам о том, как звали на помощь оставшиеся без кислорода пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ.

Ростовский депутат Петр Пятибратов сообщил «Комсомольской правде», что Артура Топорова попросили уволиться по собственному желанию после резонансной истории с гибелью пациентов на аппаратах ИВЛ. «Врач пострадал за правду», - отметил парламентарий.

Сам реаниматолог пока не прокомментировал свое увольнение. Пятибратов предполагает, что его обязали подписать документ о неразглашении.

26 октября врач Артур Топоров сообщил, что в больнице №20 в отделении для коронавирусных пациентов с течение получаса не было медицинского кислорода. В это время врачи пытались спасти пациентов на аппаратах ИВЛ, однако у некоторых уже наступила глубокая гипоксия и они начали умирать. Журналисты сообщили о смерти 13 пациентов, однако глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая подтвердила только пять одновременных смертей. Чиновница сообщила, что врачи действительно подавали рапорт об отключении подачи кислорода.

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