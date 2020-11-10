Глава Совбеза Нагорного Карабаха подал в отставку из-за мирного договора Армении и Азербайджана
Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян в знак протеста против подписания мирного договора с Азербайджаном ушел в отставку. Также он отказался от звания «Герой Арцаха»
Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян в знак протеста против подписания мирного договора с Азербайджаном ушел в отставку. Также он отказался от звания «Герой Арцаха».
В своем заявлении в Facebook Самвел Бабаян заявил, что президенты Армении и Арцаха «своим вероломным и единоличным решением, одним росчерком пера поставили под сомнение существование армянства». Глава Совбеза Нагорного Карабаха отметил, что такое решение лидеры не имели права принимать без согласия народа.
Бабаян заявил, что Нагорный Карабах является центром армянской государственности и «символом Армении», а ради его защиты «гибли и терпели лишения тысячи человек».
Напомним, что по условиям мирного договора Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе. Также Азербайджан получит карабахский город Шуша.