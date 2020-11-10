«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
«Локдауном» называют введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам
Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали «lockdown» (локдаун) главным словом 2020 года. Авторы словаря отметили, что данное слово описывает «общий опыт миллиардов людей».
«Локдауном» называют введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам. Лексикографы подсчитали, что в текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции это слово использовалось более 250 тысяч раз против 4 тысяч в 2019 году.
«Локдаун» или жесткий карантин как социальное последствие оказал большее влияние на жизнь людей, чем сам коронавирус, считают составители Collins English Dictionary.
В топ-10 самых часто используемых слов 2020 года попали еще пять терминов, связанных с пандемией COVID-2019. Это «самоизоляция» («self-isolate»,) «социальная дистанция» («social distaning»), «незаменимый сотрудник» («keyworkers»), «вынужденный отпуск» («furlough») и «коронавирус».
Без привязки к коронавирусу в десятку самых используемых слов 2020 года вошли «Megxit» (выход принца Гарри и его жены Меган Маркл из королевской семьи), «BLM» (название антирасистского движения Black Lives Matter), «TikToker» (пользователь платформы TikTok) и «mukbang» (трансляция, где видеоблогер объедается во время общения со своими подписчиками).