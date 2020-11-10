Депутаты Госдумы предложили ввести принудительный перевод работников на удаленку в случае ЧС
Депутаты Госдумы планирует вести в законопроект о дистанционной работе ко второму чтению пункт, согласно которому органы государственной власти и местного самоуправления смогут обязать работодателей переводить сотрудников на удаленку в случае возникновения ЧС
Депутаты Госдумы планирует вести в законопроект о дистанционной работе ко второму чтению пункт, согласно которому органы государственной власти и местного самоуправления смогут обязать работодателей переводить сотрудников на удаленку в случае возникновения ЧС.
В случае одобрения этой поправки, региональные и муниципальные власти смогут принимать решение о переводе работников на удаленку при возникновении природных и техногенных катастроф, пожаров и эпидемий.
Также принудительный перевод на дистанционную работу будет возможен «в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части», сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона.
При этом согласие самих сотрудников на дистанционную работу не потребуется.
Законопроект также обязывает работодателей обеспечить работника на удаленке необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы «в связи с использованием принадлежащего работнику или арендованного им соответствующего оборудования или средств».
После окончания срока дистанционной работы работодатели должны будут предоставить сотрудникам прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором.