Совет Федерации предложил строить дата-центры в Арктике
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подтвердил, что власти сейчас действительно обсуждают создание налоговых льгот для IT-компаний и создание арктических дата-центров
Совет по цифровой экономике при Совете Федерации выступил с инициативой по созданию в Арктике льготных условий для развития центров обработки данных (ЦОД).
В частности, сенаторы предложили запустить в регионе сети ЦОДов на основе российских аппаратно-программных комплексов, сообщает «КоммерсантЪ».
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подтвердил, что власти сейчас действительно обсуждают создание налоговых льгот для IT-компаний и создание арктических дата-центров.
Сенат также рекомендовал профильному министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики разработать проект «Цифровая Арктика» с системой льгот и преференций для IT-проектов.
Специалисты отметили, что Арктика является выгодной для строительства дата-центров из-за низких температур, что значительно сокращает расходы на охлаждение и электроэнергию. При этом глава Ассоциации участников рынка ЦОДов Игорь Дорофеев отметил, что предложение Совета Федерации будет выгодно только государственным компаниям, а вот для «частников» запуск дата-центров в арктической зоне не имеет перспективы.