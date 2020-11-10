10 ноября 2020, 12:49
В республике Крым открылось первое иностранное консульство
Вице-премьер правительства Украины Алексей Резников предложил ввести «жесткие санкции» против Никарагуа в связи с открытием своего консульства на «оккупированной территории»
В республике Крым впервые с 2014 года откроется иностранное представительство. На полуострове начнет работу почетное консульство Никарагуа.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил агентству ТАСС, что по приглашению главы республики Сергея Аксенова на полуостров приехала чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Посольство этой страны в Крыму начало работать 10 ноября.
Вице-премьер правительства Украины Алексей Резников предложил ввести «жесткие санкции» против Никарагуа в связи с открытием своего консульства на «оккупированной территории».
Для введения санкций против Никарагуа их должны одобрить СНБО, Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский.