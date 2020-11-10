В оренбургской колонии скончался журналист Александр Толмачев, писавший о коррупции во власти
В Оренбургской исправительной колонии №9 скончался ростовский журналист и правозащитник Александр Толмачев. Через месяц он должен был выйти на свободу
В Оренбургской исправительной колонии №9 скончался ростовский журналист и правозащитник Александр Толмачев. Через месяц он должен был выйти на свободу.
Общественный защитник Александра Изучеева со ссылкой на супругу Толмачева сообщила порталу Znak.com, что журналист мог скончаться от коронавирусной инфекции. Точную причину смерти покажет вскрытие.
Александр Толмачев являлся учредителем в Ростове-на-Дону газеты «Уполномочен заявить» и информационно-правового центра по защите интересов граждан.
В 2011 году журналиста обвинили в вымогательстве денег у бизнесменов. По версии следствия, Толмачев якобы требовал у предпринимателей деньги, а взамен обещал не публиковать компрометирующие их статьи. В 2014 году суд признал журналиста виновным и приговорил его к 9 годам колонии.
Приговор вынесли в Кущевском райсуде Краснодарского края. Дело журналиста рассматривала судья Виктория Ананич, которая в свое время назначила штраф участнику жестокой банды Цапков Вячеславу Цеповязу за сокрытие следов преступления.
Александр Толмачев и его соратники считают, что за уголовным делом журналиста стоял председатель Ростовского областного суда Виктор Ткачев, а также представители прокуратуры и чиновники ростовской администрации, поскольку журналист выпускал много разоблачительных материалов и «допек представителей власти». После ареста Толмачев неоднократно подавал прошения на условно-досрочное освобождение, но всегда получат отказ.
Александр Толмачев также неоднократно писал о коррупции в печально известной станице Кущевская.