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10 ноября 2020, 11:58

В Армении протестующие против мирного договора по Карабаху выдвинули ультиматум парламенту

Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока «Мой шаг» до середины дня явиться в здание Национального собрания и начать процесс дератификации заявления по Нагорному Карабаху

В Армении протестующие против мирного договора по Карабаху выдвинули ультиматум парламенту
Фото: 24 канал

В Армении участники протестов, которые начались после подписания мирного договора с Азербайджаном, выдвинули ультиматум депутатам парламента.

Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока «Мой шаг» до середины дня явиться в здание Национального собрания и начать процесс дератификации заявления по Нагорному Карабаху.

В случае отказа выполнить требование протестующих, он пообещал «найти и призвать к ответственности депутатов, даже если они сбегут в Африку», сообщает агентство «Sputnik Армения».

В свою очередь представители партии «Процветающая Армения» заявили, что оппозиция готовит проект по дератификации мирного соглашения, однако пока им не хватает голосов для кворума.

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