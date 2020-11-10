10 ноября 2020, 11:58
В Армении протестующие против мирного договора по Карабаху выдвинули ультиматум парламенту
Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока «Мой шаг» до середины дня явиться в здание Национального собрания и начать процесс дератификации заявления по Нагорному Карабаху
Фото: 24 канал
В Армении участники протестов, которые начались после подписания мирного договора с Азербайджаном, выдвинули ультиматум депутатам парламента.
Командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян призвал членов правящего блока «Мой шаг» до середины дня явиться в здание Национального собрания и начать процесс дератификации заявления по Нагорному Карабаху.
В случае отказа выполнить требование протестующих, он пообещал «найти и призвать к ответственности депутатов, даже если они сбегут в Африку», сообщает агентство «Sputnik Армения».
В свою очередь представители партии «Процветающая Армения» заявили, что оппозиция готовит проект по дератификации мирного соглашения, однако пока им не хватает голосов для кворума.