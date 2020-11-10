Аналитики зафиксировали рекордно низкий уровень оптимизма российского бизнеса
Большинство опрошенных производителей и поставщиков признались, что из-за пандемии коронавируса планируют повысить цены, чтобы компенсировать свои издержки во время действия жестких карантинных ограничений
Настроения частного бизнеса в России на фоне затянувшейся пандемии коронавируса значительно ухудшились и достигли минимума с 2009 года.
Опрос российских производителей товаров и поставщиков услуг, проведенный специалистами консалтинговой компании IHS Markit, показал, что количество компаний, которые ожидают роста цен, оказалось на 32% больше тех, кто ждет снижения.
Большинство опрошенных производителей и поставщиков признались, что из-за пандемии коронавируса планируют повысить цены, чтобы компенсировать свои издержки во время действия жестких карантинных ограничений, сообщает РБК.
Также выросло число компаний, которые из-за кризиса не планируют новые капитальные вложения. Эксперты говорят, что бизнесмены потеряли импульс к восстановлению, так как производство и новые заказы сократились.
Отметим, что ранее в Минпромторге России в очередной раз высказались против введения полного локдауна из-за второй волны коронавируса, поскольку бизнес этого не переживет. По данным ведомства, введенные весной ограничения из-за коронавируса вынудили закрыться 20% ресторанов и кафе, а в непродуктовом ритейле обороты сократились на 40%.