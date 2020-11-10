10 ноября 2020, 11:41
В России за сутки коронавирус выявили у 20 977 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 368 летальных случаях среди пациентов
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 368 летальных случаях среди пациентов.
С начала пандемии COVID-19 заразились 1 817 109 человек, а скончались от осложнений более 31 тысячи человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 902 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 685, в Санкт-Петербурге – 1 485, в Нижегородской области – 402, в Свердловской области – 294, в Ростовской области – 307, в Красноярском крае – 328, в Воронежской области – 307, в Иркутской области – 252, в Архангельской области – 341.