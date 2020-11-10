10 ноября 2020, 10:56
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемических порогов по ОРВИ в 47 регионах
По данным ведомства, по состоянию на 20 октября пороги по острым респираторным заболеваниям были превышены в 41 регионе, а по состоянию на 3 ноября - в 47 регионах
В Роспотребнадзоре сообщили о превышении недельных эпидемических порогов по ОРВИ в российских 47 регионах.
По данным ведомства, по состоянию на 20 октября пороги по острым респираторным заболеваниям были превышены в 41 регионе, а по состоянию на 3 ноября - в 47 регионах.
В Роспотребнадзоре отметили, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.
В связи с сезонной вспышкой ОРВИ и гриппа на фоне пандемии коронавируса в России продолжается вакцинация населения от гриппа. На сегодняшний день привились 54,6 млн россиян.