10 ноября 2020, 10:48
В Ереване во время стихийного протеста ограбили резиденцию премьер-министра
Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook об ограблении в его резиденции, которое произошло во время стихийных протестов в Ереване после подписания мирного договора с Азербайджаном
Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook об ограблении в его резиденции, которое произошло во время стихийных протестов в Ереване после подписания мирного договора с Азербайджаном.
Пашинян сообщил, что неизвестные украли из здания резиденции компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи. «Все это, конечно, „во имя родины“», - с иронией отметил армянский премьер.
Напомним, что в ночь на 10 ноября после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Ереване начались массовые беспорядки. Демонстранты ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а также избили главу правительства Арарата Мирзояна.