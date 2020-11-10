Премьер-министр отправил в отставку главу Росавиации и замглавы Минприроды
Глава российского правительства Михаил Мишустин отправил в отставку руководителя Росавиации, а также заместителей глав Минприроды и Минстроя. Тем же указом премьер назначил врио руководителей этих ведомств
Глава российского правительства Михаил Мишустин отправил в отставку руководителя Росавиации, а также заместителей глав Минприроды и Минстроя. Тем же указом премьер назначил врио руководителей этих ведомств.
Так, временно исполняющим обязанности главы Росавиации назначен Александр Нерадько, первым замглавы Минстроя стал Ирек Файзуллин, а на должность замглавы Минприроды назначена Светлана Радченко.
Напомним, что днем ранее президент Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина.
Владимир Якушев назначен полномочным представителем главы государства в Уральском ФО. Остальных отправленных в отставку чиновников на новые должности пока не назначили.