Россия начала развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Россия после подписания договора о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начала развертывание миротворческого контингента в непризнанной республике Нагорный Карабах.
Россия после подписания договора о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начала развертывание миротворческого контингента в непризнанной республике Нагорный Карабах.
В Минобороны России сообщили, что развертывание миротворческих сил будет происходить одновременно с выводом армянских вооруженных сил из Карабаха.
В состав российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает ТАСС.
Миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит 5 лет с автоматическим продлением на такой же срок, если не будет возражений со стороны Баку или Еревана.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческий контингент также будет состоять из турецких военных, хотя в мирном соглашении об этом не упоминается.
Напомним, что премьер Армении Никола Пашинян назвал текст мирного соглашения «невероятно болезненным» лично для него и для всех армян, но добавил, что это было лучшее решение в «сложившейся ситуации». Армяне слова премьер-министра не оценили и в ночь на вторник вышли на стихийную акцию протеста. Оппозиционные силы заявили, что намерены отменить действие «унизительного» мирного соглашения.