Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. В Ереване начались беспорядки
Армения и Азербайджан в ночь на 10 ноября подписали договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это событие провоцировало массовые беспорядки в Ереване, поскольку многие армяне сочли условия мирного соглашения унизительными
Армения и Азербайджан в ночь на 10 ноября подписали договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это событие провоцировало массовые беспорядки в Ереване, поскольку многие армяне сочли условия мирного соглашения унизительными.
По условиям мирного договора Ереван согласился передать Баку несколько своих районов и часть непризнанной республики Нагорный Карабах, включая город Шуши. Последний 9 ноября был взят под контроль азербайджанскими войсками.
Сразу после выхода совместного заявления Азербайджана, Армении и России о прекращении войны в Ереване начались протесты. На центральной площади столицы у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора. Участники стихийного митинга кричали «ченк талу» («не отдадим») и нецензурные слова в адрес Николы Пашиняна, а также бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.
Около 2:30 по местному времени группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.
Затем манифестанты избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. По данным агентства «Sputnik Армения», председатель парламента был доставлен в больницу.
Среди участников протестных акций также стал распространяться слух о бегстве Никола Пашиняна из Армении. Сам премьер заявил, что находится на родине и продолжает исполнять свои обязанности. Пашинян заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать мирное соглашение, и пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Ереване