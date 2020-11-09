Власти Азербайджана признали вину в крушении российского Ми-24 и извинились
«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны» азербайджанские военные приняли решение открыть по объекту огонь на поражение
Власти Азербайджана взяли на себя ответственность за сбитый на границе с Арменией вертолет Ми-24 Минобороны России.
В МИД Азербайджана заявили, что вертолет российских ВВС был сбит случайно. Власти республики принесли России свои извинения.
В ведомстве сообщили агентству Sputnik, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, а также вне зоны радарного обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом ранее вертолеты ВВС России никогда не были замечены в указанном районе.
«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны» азербайджанские военные приняли решение открыть по объекту огонь на поражение.
«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - заявили в МИД республики.
Напомним, что в результате крушения Ми-24 погибли двое российских военных. Еще один получил ранения средней степени тяжести.